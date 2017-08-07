الإشراف النسائي يقيم ورشة عمل تطويرية لمشروع مدارس الفتيات بالربوة

تواصل – هياء الدكان:

نظم مكتب الإشراف النسائي بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم مؤخرًا ورشة عمل تطويرية لمشروع (مدارس الفتيات) وذلك بمقر المكتب بحي الربوة.

وخلال افتتاح الورشة وجهت “منيرة بنت فهد الجوير ـ مديرة المكتب” الشكر للحاضرات من مستشارات تربويات وإداريات، على استجابتهن ومشاركتهن في الورشة، ثم تحدثت عن هدف الورشة الذي يرمي إلى مناقشة الأفكار والمقترحات التطويرية لمشروع (مدارس الفتيات).

وأوضحت الجوير أهمية المشروع وجوانب التميز فيه، وعدد المدارس التي ستطبقه خلال هذا العام، إذ سيطبق المشروع في عشر مدارس، منها خمس تمت تهيئتها بما يناسب المشروع بعد الزيارات الميدانية لها، وستليها الخمس الأخرى بمشيئة الله تعالى.

وطرحت مديرة المكتب المحاور التي ستتم مناقشتها مع الحاضرات، وتدوين آرائهن ومقترحاتهن حولها، والتي جاءت كالآتي:

عرض البطاقة التعريفية للمشروع.

احتياجات الفتاة الشرعية والاجتماعية والمهارية.

مقترحات آليات برامج لتفعيل المجالات.

مقترحات لجهات مشاركة في تنفيذ برامج المشروع.

مقترحات لأنشطة مساندة وجاذبة للفتيات

مقترح لهوية تناسب فكرة المشروع.

يذكر أن الورشة شاركت فيها رئيسة قسم شؤون الطالبات “بالتكليف” خولة الزامل، ورئيسة وحدة المتابعة منى بنت محمد البهيجان، ومنسوبات قسم شؤون الطالبات، ومديرتي المشروع مريم الشايع، وفوزية عقيل.

كما تميزت بمشاركة لجنة استشارية ذات خبرة واسعة في المجال الإداري والتربوي في إدارة التعليم بمنطقة الرياض؛ إذ شاركت كل من: ماجدة العصلاني مديرة إدارة التوعية الإسلامية، وخولة الغانم المشرفة التربوية بتعليم منطقة الرياض، و محسنة سعيد القحطاني مشرفة العلوم الشرعية بإدارة تعليم منطقة الرياض.