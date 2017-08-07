 البنوك: استخدام «الفيزا» في المحال التجارية لا يشترط الشراء بـ350 ريالاً | صحيفة تواصل الالكترونية

البنوك: استخدام «الفيزا» في المحال التجارية لا يشترط الشراء بـ350 ريالاً

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البنوك: استخدام «الفيزا» في المحال التجارية لا يشترط الشراء بـ350 ريالاً

 

تواصل – الرياض:

مع تزايد ظاهرة اشتراط بعض المحال على الزبائن استخدام بطاقات الفيزا لمشتريات لا تقل عن 350 ريالاً أو الدفع نقداً، نفى طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام في البنوك السعودية، أن يكون هذا الاشتراط أمراً مفروضاً من قِبل البنوك.

وأوضح حافظ، أن البنوك ليس لديها أي سلطة على المحال؛ لإجبارها على قبول بطاقات الائتمان أو رفضها أو في التعامل بها، فهي مسألة اختيارية، وعدم قبولها سيكون له انعكاسات سلبية على التاجر، كونها أصبحت عالمية الاعتماد، وبالتالي سيخسر مبيعاته إذا أصرّ على استخدام النقد فقط.

وأشار حافظ إلى أن البنوك تعتبر مُسوّقة فقط لخدمة بطاقات الائتمان، مبيناً أن التسوية والتحويل لحساب التاجر عند الشراء بها يتمّان بشكل سلس وسريع.

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