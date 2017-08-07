الرياض.. «فطن النوعي» بثانوية 61 للبنات يواصل دورات بناء الشخصية للطالبات

تواصل – الرياض:

يشهد نادي فطن النوعي بالثانوية ٦١ للبنات التابع لتعليم الرياض، الأسبوع الحالي إقامة العديد من الفعاليات واللقاءات، في إطار دوراته الخاصة بعرض التجارب الحياتية والمهارات الخاصة ببناء الشخصية اجتماعياً ونفسياً للطالبات.

وتحت عنوان “مناجم الوطن” ينظم النادي لقاءا مفتوحا بالتعاون وبالتعاون مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين، يستعرض فيها أعمال وخبرات موظفات متقاعدات قدمن كل ما لديهن لخدمة الوطن وأبناء الوطن في مجالات مختلفة، كما سينظم النادي دورة “تقنيات فطن” تقدمها المدربة موضي العتيبي، بالإضافة إلى دورة تتطرق لصناعة وتجارة العطور تقدمها المدربة مها الهديان.

من جهة أخرى اختتم النادي دورة “مهارات فطن الشخصية والاجتماعية لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية فما فوق” ضمن الدورات والمهارات التي يقدمها النادي للطالبات في كافة المراحل الدراسية. وفي نهاية الدورة سلمت مديرة النادي وفاء حافظ الشهادات للطالبات المشاركات في الدورة.

وحظيت الدورة بتفاعل كبير ومشاركة واسعة من الطالبات حيث أشادت المتدربة أماني بحاري بالدورة وبالمحاور التي تم عرضها، مشيرة إلى ضرورة التصدي للحملات المختلفة التي تشن ضد الوطن، أما الطالبة سارة العتيبي فقد عبرت عن مدى شعورها بالسعادة عندما أصبحت قادرة على استيعاب مشاعرها وتفهم الآخر، فيما أكدت الطالبة نورة القنات على ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد الشائعات وعدم المساعدة في نشرها خاصة عندما يكون فيها إساءة لأي أحد أو كيان.