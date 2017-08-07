5 مميزات مهمة يفتقر إليها هاتف «آيفون»

تواصل – وكالات:

يتميز هاتف آي فون بالعديد من الخصائص ويؤدي الكثير من المهام، لكن هناك بعض المزايا التي لا يزال غير قادر على القيام بها، مقارنة بالهواتف الأخرى سواء العاملة بنظام أندرويد أو ويندوز.

نستعرض فيما يلي 5 مميزات يفتقر إليها آي فون حتى الآن:

1- الميزة الأولى: الشحن اللاسلكي والشحن السريع

تمتلك هواتف مثل جوجل “بيكسل” وسامسونج “جالاكسي إس 8” تقنية الشحن السريع عبر منفذ “يو إس بي-سي”، وبالتالي فهي أسرع بشكل ملحوظ من شاحن آي فون “لايتنينغ”، بالإضافة إلى أن سامسونج وجوجل وإل جي تصنع هواتف يمكن شحنها لاسلكياً، في الوقت الذي تتضارب فيه التسريبات والشائعات حول احتمال إدراج أبل هذه الميزة ضمن “آي فون 8” المرتقب والموديلين الأحدث للإصدارين الحاليين. فلم تستقر الشركة بعد.

2- الميزة الثانية: زيادة السعة التخزينية

تتمتع أغلب هواتف “أندرويد” بمنافذ “إس دي” لزيادة مساحة سعة التخزين الداخلية، ما عدا هواتف آي فون فهي منحصرة فقط في 3 سعات إما 32 أو 128 أو 256 غيغابايت.

3- الميزة الثالثة: تعدد شرائح الاتصال

تمتلك بعض هواتف أندرويد ميزة اقتناء أكثر من شريحة “سيم” واحدة، الميزة التي تعد مفيدة ومهمة لاسيما عند السفر خارج الدولة، أو رغبة المستخدم في المزج بين رقم خاص بالعمل ورقم شخصي داخل الهاتف ذاته، لكن آي فون لا يمنح هذه الميزة لمستخدميه.

4- الميزة الرابعة: متصفحات الطرف الثالث

في الوقت الذي لا يستطيع فيه مستخدمو آي فون من تغيير المتصفح الافتراضي للهاتف، ينعم أصحاب هواتف أندرويد بهذه الميزة، إذ بإمكانهم تحميل متصفح طرف ثالث حسب رغبتهم مثل غوغل أو أوبرا أو فايرفوكس، بينما كل رابط في آي فون لا يفتح سوى عبر متصفح “سفاري” فقط.

5- تطبيقات الرسائل القصيرة الأخرى

يُجبر مستخدمو آي فون على الاعتماد على تطبيق الرسائل الخاص به فقط “Messages”، على خلاف نظرائهم من مستخدمي أندرويد، الذين لديهم أريحية في استخدام أي تطبيق للرسائل والدردشة يرغبون فيه، مثل فيس بوك مسنجر وسيغنال وغو للرسائل القصيرة وغيرها.