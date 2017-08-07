«الأحوال المدنية» تنفي فرض رسوم على خدماتها

تواصل ـ الرياض:

نفَت الأحوالُ المدنية ما تردد حول فرضها رسوماً على خدماتها، المتعلقة بإصدار الهوية الوطنية أو تجديدها، أو إضافة مواليد، أو غيرها، مبينةً أن ما تردد حول ذلك مجرد شائعة.

جاء ذلك على خلفية تداول وسائل التواصل الاجتماعي صورة من وثيقة منسوبة للأحوال المدنية، تفيد بفرض رسوم متفاوتة على إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وتوثيق عقد النكاح، وإضافة المواليد.

وأرفق مغرد الصورة المتداولة بحساب الأحوال المدنية على “تويتر”، إلا أنه تم الرد عليه بنفي صحة الوثيقة، وأنه إذا كان هناك أي تعديل أو إقرار رسوم فسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.