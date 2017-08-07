نصائح مهمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية

تواصل – وكالات:

ينصح الخبير الألماني يورجن ريبيرجر بفصل الأجهزة الكهربائية، مثل محمصة الخبز ومجفف الشعر، من مصدر التيار بعد الاستخدام مباشرة، نظراً لأنه في بعض الحالات النادرة تؤدي زيادة الرطوبة في الغرفة إلى حدوث قَفلة كهربائية في الأجهزة، التي لا تزال ساخنة، وبالتالي قد ينشأ خطر نشوب حريق.

وأشار عضو الجمعية الألمانية للمهندسين وخبراء تقنية المعلومات إلى أن هذا الخطر يزداد بصفة خاصة مع مجفف الشعر في الحمام الرطب. ومن جانبها، قالت حركة “المنزل الآمن” الألمانية إن الأجهزة، التي تظل متصلة بشبكة التيار الكهربائي باستمرار، مثل أجهزة التلفاز، يجب توصيلها بمشترك كهربائي ذي مفتاح قلاب.

تراكم السخونة

هناك بعض الأجهزة تسخن أثناء تشغيلها، وقد تتسبب السخونة المتراكمة في تعرضها للضرر، ولذلك ينبغي عدم وضع محمصة الخبز في المطبخ تحت الرفوف المعلقة مباشرة، كما يجب وضع مجفف الملابس في مكان يسمح له بتصريف السخونة.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز وضع أجهزة اللاب توب على أرضية وثيرة، حيث يتعرض الجهاز للسخونة بسرعة، نظراً لأن السطح الناعم يسد فتحات التهوية، وعندئذ لا تعمل المروحة بصورة سليمة، وهو ما يتسبب في حدوث أضرار بجهاز اللاب توب.

الحمل الزائد

في حال وجود عدد قليل من منافذ التوصيل في المنزل، فإنه يتم الاعتماد على المقابس المتعددة، وهنا ينصح الخبراء الألمان بعدم توصيل الكثير من الأجهزة بمثل هذه المقابس. وتنصح مبادرة “إلكترو بلس” الألمانية بألا يتجاوز استهلاك الطاقة لجميع الأجهزة الموصلة بالمقبس المتعدد قيمة الوات المدونة على سلك القابس.

بالإضافة إلى أن وجود الكثير من أسلاك المقابس الموصلة تلو بعضها يؤدي إلى تدفق التيار الكهربائي بدرجة كبيرة، وهو ما يعمل على تعريض جميع الأسلاك للسخونة المفرطة.

الاستخدام الخاطئ

ينصح الخبير الألماني يورجن ريبيرجر بضرورة قراءة أدلة التشغيل المرفقة مع الأجهزة الكهربائية من أجل التعرف على طريقة الاستعمال السليمة لها. وأضاف هانز شولتكه، أن الحوادث ترجع في أغلبها إلى طريقة الاستعمال الخاطئة وليس إلى الجهاز نفسه.

المنتجات الرخيصة

ينبغي على المستخدم توخي الحرص والحذر عند التعامل مع المنتجات الرخيصة من الإنترنت، حتى إذا كانت هذه المنتجات تتضمن علامات الفحص المعترف بها. وحذر الخبير الألماني يورجن ريبيرجر المستخدم، الذي يفضل التوفير عند شراء الأجهزة الكهربائية، من أنه يخاطر بحياته، علاوة على أنه لا يجوز للأطفال تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل.