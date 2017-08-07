 «البيئة»: مبادرة تطوير مرافئ الصيد توفر ألف فرصة عمل في 2020 | صحيفة تواصل الالكترونية

«البيئة»: مبادرة تطوير مرافئ الصيد توفر ألف فرصة عمل في 2020

0
«البيئة»: مبادرة تطوير مرافئ الصيد توفر ألف فرصة عمل في 2020

تواصل – الرياض:

إعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة، وترمي إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين دخول الصيادين.

وقالت الوزارة إن المبادرة تسعى لتعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات المستهدفة، وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين دخول الصيادين، وتهيئة بيئة صحية وآمنة ومنتجة في المناطق الريفية، ليمارسوا مهنتهم باقتدارٍ وأمان.

ووفقا لـ “هذال البيشي” المدير العام لإدارة تقويم مخاطر الثروة السمكية مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد، فأن المبادرة الجديدة ستسهم في رفع عدد الصيادين وزيادة الوظائف التابعة للمرافئ «مثل المطاعم والمقاهي والمنتجعات، وغيرها»، وتوفير وسائل الترفيه ومراكز سياحية للمواطنين والسياح، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتوقع أن المبادرة سيكون من شأنها خلق 1220 فرصة عمل مباشرة، منها خمس في المئة على الأقل مناسبة للنساء، في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، مبيناً أن نحو 66 في المئة من تلك الوظائف تتجاوز رواتبها حاجز الـ3,000 ريال شهرياً، وهو أعلى من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي.

كما أشار إلى أن 95 في المئة من الوظائف ستخلق في المناطق الريفية، و10 في المئة من الوظائف ستكون بساعات عملٍ مرنة، في حين أن أكثر من 80 في المئة منها يستهدف الشباب، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة.

 

شاهد ايضا

تفاصيل وفاة قيادي بـ «التعليم» طعنا على يد زوجته «الثانية» في محايل عسير

تفاصيل وفاة قيادي بـ «التعليم» طعنا على يد زوجته «الثانية» في محايل عسير

«التعليم» تمنح قادة المدارس صلاحية قبول طلاب الابتدائية

«التعليم» تمنح قادة المدارس صلاحية قبول طلاب الابتدائية

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق بالمملكة

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق بالمملكة

«بلومبيرج»: المملكة تحول مساحات من الصحراء بحجم دول أوروبية إلى مدن جديدة

«بلومبيرج»: المملكة تحول مساحات من الصحراء بحجم دول أوروبية إلى مدن جديدة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>