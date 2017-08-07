«البيئة»: مبادرة تطوير مرافئ الصيد توفر ألف فرصة عمل في 2020

تواصل – الرياض:

إعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة، وترمي إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين دخول الصيادين.

وقالت الوزارة إن المبادرة تسعى لتعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات المستهدفة، وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين دخول الصيادين، وتهيئة بيئة صحية وآمنة ومنتجة في المناطق الريفية، ليمارسوا مهنتهم باقتدارٍ وأمان.

ووفقا لـ “هذال البيشي” المدير العام لإدارة تقويم مخاطر الثروة السمكية مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد، فأن المبادرة الجديدة ستسهم في رفع عدد الصيادين وزيادة الوظائف التابعة للمرافئ «مثل المطاعم والمقاهي والمنتجعات، وغيرها»، وتوفير وسائل الترفيه ومراكز سياحية للمواطنين والسياح، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتوقع أن المبادرة سيكون من شأنها خلق 1220 فرصة عمل مباشرة، منها خمس في المئة على الأقل مناسبة للنساء، في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، مبيناً أن نحو 66 في المئة من تلك الوظائف تتجاوز رواتبها حاجز الـ3,000 ريال شهرياً، وهو أعلى من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي.

كما أشار إلى أن 95 في المئة من الوظائف ستخلق في المناطق الريفية، و10 في المئة من الوظائف ستكون بساعات عملٍ مرنة، في حين أن أكثر من 80 في المئة منها يستهدف الشباب، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة.