 «التعليم» تمنح قادة المدارس صلاحية قبول طلاب الابتدائية | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم» تمنح قادة المدارس صلاحية قبول طلاب الابتدائية

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«التعليم» تمنح قادة المدارس صلاحية قبول طلاب الابتدائية

تواصل – الرياض:

منحت وزارة التعليم قبول طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الحاملين لوثائق دراسية صادرة من خارج المملكة لقائدي وقائدات المدارس.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص أن على قائدي وقائدات المدارس عدم قبول وثائق طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الصادرة من خارج المملكة، ويكون عن طريق إدارة الاختبارات والقبول من أجل معادلتها، بعد تأمين المكان للطالب. حسب “الرياض”

ودعا القويحص قادة المدارس المتوسطة والثانوية إلى التحقق من استلام جميع ملفات طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط المنتقلين لكم بعد ترحيلهم عبر برنامج نور.

وأكد أن قائد المدرسة هو المسؤول الأول عن قبول أو رفض أي طالب يتقدم للمدرسة داخل النطاق الجغرافي للمدرسة، ويكون استقبال المتقدمين للمدرسة من قبل المدرسة أو الوكيل لشؤون الطلاب، وفي حال عدم توفر مكان، أو كون سكن الطالب خارج النطاق الجغرافي يتم تحويله إلى لجنة القبول والتسجيل بالمكتب. مؤكداً أن على قادة المدارس قبول الطلاب المحولين من لجنة القبول بالمكتب سواء من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة أو داخله.

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