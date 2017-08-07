أسرع محاكمة بالمملكة.. الفصل في خلاف أسري خلال 4 ساعات بمحافظة الداير

تواصل ـ الداير:

استقبلت محكمة بني مالك العامة التابعة لمحافظة الداير، شرق جازان، دعوى قضائية تقدمت بها امرأةٌ تطالب فيها زوجها بسكن شرعي ونفقة ماضية ومستقبلية، إضافة إلى باقي مهرها، وفصلت المحكمة في القضية خلال 4 ساعات فقط من تقدمها بها.

الحكم جاء حرصاً من المحكمة على تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في سرعة البتّ في القضايا، إلا أنه يعد سابقة هي الأولى من نوعها وكسراً للرقم القياسي الذي سجلته إحدى محاكم الرياض باستقبال دعوى والبت فيها في غضون 8 ساعات فقط.

ووفقاً لـ”الوطن” فإن الزوجة قد طالبت في دعواها بالنفقة وبقية المهر وتوفير سكن مستقل، وفي غضون ساعات صدر حكم يقضي بتلبية كافة مطالبها من الزوج وتنفيذ الحكم بصفة قطعية وفقاً لقانون المرافعات الشرعية، إذ تم التواصل مع الزوج عبر الجهات المختصة عبر دائرة التنفيذ، وحضر إلى المحكمة ووقّع لدى قاضي التنفيذ إقراراً على نفسه بتنفيذ الحكم.