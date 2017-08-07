توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.