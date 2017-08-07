«يديعوت أحرونوت»: إسرائيل تسعى إلى التوسع في أفريقيا

تواصل – سامر محمد:

سلطت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الضوء على الجهود التي يبذلها الكيان الصهيوني للتوغل في أفريقيا في الوقت الذي تستعد فيه توجو لاستضافة ما بين 20 إلى 25 دولة أفريقية للمشاركة في أول قمة “أفريقية- إسرائيلية” وذلك في أكتوبر القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في توجو في أكتوبر القادم ستشارك فيه شخصيات من رجال الأعمال والاقتصاد والأمن من أفريقيا والكيان وسيركز على التنمية والتجارة والتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب والزراعة.

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان رئيس وزراء الكيان “بنيامين نتنياهو” أشار فيها إلى أنه سيتحدث إلى رئيس توجو الذي يزور الكيان اليوم عن سبل تعميق وتوسيع التواجد الإسرائيلي في أفريقيا.

واعتبرت الصحيفة أن اجتماع أكتوبر القادم سيمثل ثالث زيارة لنتنياهو إلى أفريقيا خلال عام واحد، وكان نتنياهو قد أعلن عن أن سياسته تجاه أفريقيا لها هدف واضح يتمثل في إعادة إسرائيل إلى أفريقيا بشكل كبير.