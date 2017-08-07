«بلومبيرج»: المملكة تحول مساحات من الصحراء بحجم دول أوروبية إلى مدن جديدة

تواصل – سامر محمد:

قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: إن المملكة التي اعتمدت لأكثر من نصف قرن على النفط لتمويل اقتصادها، تتحول الآن إلى مصادر طبيعية وفيرة لديها وهي الصحراء لاستغلالها لمرحلة ما بعد عصر النفط.

وأشارت إلى أن المملكة تحول الآلاف من الكيلو مترات المربعة من الرمال إلى مدن جديدة، في ظل سعيها لتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز الاستثمار وتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط الخام.

وأضافت أنه خلال الشهر الماضي وحده، أعلنت المملكة عن مشروعين كبيرين أحدهما يغطي مساحة من الأرض أكبر من بلجيكا، ومشروع آخر سيشمل مطارا وميناء للسفن.

ورصدت الشبكة 8 مشاريع عملاقة تقوم السعودية على تطويرها في أنحاء المملكة خاصة وسطها وغربها وجنوب غربها، كما يظهر في الخريطة المرفقة.