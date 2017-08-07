 القطيف.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير «وسط العوامية» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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القطيف.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير «وسط العوامية» (فيديو)

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تواصل – القطيف:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس الأحد عن بدء بلدية محافظة القطيف في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسط العوامية، وذلك تحقيقاً لتنمية مستدامة للمنطقة.

وأعلنت أمانة محافظة القطيف البدء في وضع عدد من الرؤى والمقترحات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير وسط العوامية، الذي يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية، كونه يتضمن عددا من الخدمات الأساسية التي ستحقق تطلعات أهالي المحافظة بشكل عام والعوامية بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير العوامية، يتضمن أسواقاً ومجمعات تجارية ومطاعم وكافتيريات ومواقف بمواصفات متقدمة بدلاً من الحي القديم، كما يتضمن المشروع إقامة محال تجارية تعكس تراث المنطقة.

ويضم المشروع مركزاً ثقافياً ومباني وأبراجاً استثمارية سكنية وتجارية، كما يضم المشروع صالة رياضية ضخمة، فضلاً عن تجميل الساحات بالنوافير المائية والعيون الصناعية التي من المتوقع أن تنعش الحركة السياحية في المدينة.

 

 

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