مسؤول أمريكي يصف تفجير مسجد «مينيسوتا» بالعمل الإرهابي

تواصل – سامر محمد:

وصف حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تفجير مسجد خارج مدينة مينيابوليس السبت الماضي بالعمل الإرهابي، وذلك خلال زيارته للمسجد أمس الأحد.

كانت شرطة “بلومنجتون” في مينيسوتا قد استدعيت فجر السبت على إثر وقوع انفجار في مسجد دار الفاروق ناجم عن إلقاء قنبلة عبر النافذة داخل مكتب الإمام أثناء تجمع المسلمين لصلاة الفجر.

ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” في نسختها الإنجليزية فإن “مارك دايتون” حاكم الولاية ومعه وفد من المسؤولين العموميين زاروا المسجد أمس الأحد، وطالب خلال زيارته المجتمع بالاتحاد ضد مثل هذه الهجمات، واصفا ما حدث بالعمل الإرهابي الإجرامي.

ويحقق مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في الجريمة لكنهم رفضوا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل أمس الأحد.

ووفقا لمراجعة أجراها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” فإن الحوادث المناهضة للمسلمين ارتفعت بشكل حاد في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وعرض المجلس مكافأة 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال وإدانة من يقف وراء عملية التفجير.