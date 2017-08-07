 خلال مداهمة محلات العطارة.. «التجارة»: ضبطنا «العسل الملكي» المُسبب لتوقف نبضات القلب | صحيفة تواصل الالكترونية

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خلال مداهمة محلات العطارة.. «التجارة»: ضبطنا «العسل الملكي» المُسبب لتوقف نبضات القلب

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خلال مداهمة محلات العطارة.. «التجارة»: ضبطنا «العسل الملكي» المُسبب لتوقف نبضات القلب

تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجاة والاستثمار، أن فرق الوزارة ضبطت كميات من العسل الملكي، الذي تم التحذير منه، لتسببه في ارتفاع الضغط الشرياني للدم وتوقف نبضات القلب، وذلك خلال مداهمتها أحد محلات العطارة.

وقال الحسين، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أثناء مداهمة محلات العطارة ضبطنا العسل الم«التجاالكي الذي حذرت منه هيئة الغذاء لتسببه بتوقف نبضات القلب وارتفاع الضغط الشرياني للدم”.

وأضاف: “تم إغلاق المحل ومصادرة الكميات المضبوطة واستدعائهم لاستكمال إجراءات العقوبات النظامية”.

 

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