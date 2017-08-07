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خلال 3 شهور.. 372 حالة وفاة في ماريلاند الأمريكية بسبب عقار «أفيوني»

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خلال 3 شهور.. 372 حالة وفاة في ماريلاند الأمريكية بسبب عقار «أفيوني»

تواصل – سامر محمد:

سلطت صَحِيفَة “واشنطن بوست” الأمْريكية الضوء على الارْتِفَاع الكبير في الوَفَيَات الناجمة عن استخدام عقار “الفينتانيل” الأفيوني قوي المفعول خلال الربع الأول من العام الْجَارِي بولاية ماريلاند الأمْريكية.

وأشارت إلى أن أعداد الوَفَيَات المسجلة خلال الربع الأول من العام الْجَارِي؛ نَتِيجَة التعاطي المفرط للعقار الأفيوني في الولاية زادت أكثر من الضعف عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت الصَحِيفَة عن مسؤولين بصحة ماريلاند أن الوَفَيَات الناجمة عن استخدام الفينتانيل قفزت إلى 372 وفاة في الفترة من يناير حتى مارس العام الْجَارِي، مقارنة بـ157 وفاة في نفس الفترة من 2016م.

وذَكَرَت أن “الفينتانيل” والعقاقير الشبيهة له التي تستخدم الآن بشكل متزايد على نطاق واسع في أمريكا يمكن أن تكون أقوى 50 أو 100 مرة من الهروين.

وكَشَفَت عن أن حالات الوفاة المسجلة في الولاية نَتِيجَة استخدام “الفينتانيل” عام 2013م كانت 8 حالات؛ مما يعني أن حالات الوفاة تضاعفت أكثر من 40 ضعفاً مُنْذُ ذلك الحين في ماريلاند وحدها.

ولفتت إلى أن الوَفَيَات الناجمة عن الهيروين زادت لكن ليست بنفس الزيادة الكبيرة كالوَفَيَات الناجمة عن “الفينتانيل”، حيث سجلت 266 وفاة في الربع الأول من العام الْجَارِي؛ نَتِيجَة تعاطي الهروين بزيادة 21% فقط عن نفس الفترة من العام الماضي.

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