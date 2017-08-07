«الزراعة»: نستهدف إيصال خدمات المياه لـ500 ألف منزل خلال 3 سنوات (فيديو)

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسع مبادرات جديدة من أصل 59 مُبَادَرَة؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القِطَاعَين.

مِنْ جِهَتِه، أكَّدَ المشرف العام على إدارة خدمات المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صالح محمد الغامدي في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد أن: “المرحلة الأولى للمُبَادَرَة والتي تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني التي تستمر إلى 2020 تستهدف زيادة تغطية المياه للسكان من النسبة الحالية 87% إلى 92%، وَهَذَا يَعْنِي إيصال الخدمة إلى ما يقارب 500 ألف منزل وقرابة خمسة ملايين من السكان، مُشِيرَاً إلى أن المرحلة المقبلة ستغطي باقي الفجوة إن شاء الله”.

وَأَكَّد الغامدي أن: “مشاركة القطاع الخاص والمواطنين هامة واستراتيجية في نجاح المشاريع والوصول للأهداف المرجوة”، مُشِيرَاً إلى أن: “المواطن يشارك بشكل غَيْر مُبَاشِرٍ من خلال التوجيه والنقد البناء”.