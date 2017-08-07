 «الزراعة»: نستهدف إيصال خدمات المياه لـ500 ألف منزل خلال 3 سنوات (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

خلال مداهمة محلات العطارة.. «التجارة»: ضبطنا «العسل الملكي» المُسبب لتوقف نبضات القلب مستشار قانوني لـ«تواصل»: الاعتداء على الممتلكات والكوادر الصحية يتطلب عقوبات صارمة خلال 3 شهور.. 372 حالة وفاة في ماريلاند الأمريكية بسبب عقار «أفيوني» «الزراعة»: نستهدف إيصال خدمات المياه لـ500 ألف منزل خلال 3 سنوات (فيديو) متحدث «البلدية» عن عربة الأطعمة المتنقلة بالخرج: طبقنا أقصى العقوبات (فيديو) نائب أمير المدينة يرحب بالحجاج ويقدم لهم الهدايا (فيديو وصور) بالفيديو والصور.. حملات تفتيشية مفاجئة من «التجارة» و«هيئة الغذاء» على محلات العطارة بالرياض بعد إثارتها الجدل.. جامعة جازان توضح حقيقة التكلفة المالية لمشروع «النافورة» مجهولون يلصقون شعارات معادية للاجئين في ألمانيا وزير خارجية البحرين: إجراءاتنا مع قطر ليست حصاراً ولا يمكننا التعدي على شعبها «التعليم»: لن نتردد في اتخاذ القرار المناسب ضد المحاضرة اللبنانية «بعلبكي» مصادر لـ«تواصل»: «تعليم الرياض» تُودع رواتب معلمي المدارس الليلية غداً

«الزراعة»: نستهدف إيصال خدمات المياه لـ500 ألف منزل خلال 3 سنوات (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسع مبادرات جديدة من أصل 59 مُبَادَرَة؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القِطَاعَين.

مِنْ جِهَتِه، أكَّدَ المشرف العام على إدارة خدمات المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صالح محمد الغامدي في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد أن: “المرحلة الأولى للمُبَادَرَة والتي تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني التي تستمر إلى 2020 تستهدف زيادة تغطية المياه للسكان من النسبة الحالية 87% إلى 92%، وَهَذَا يَعْنِي إيصال الخدمة إلى ما يقارب 500 ألف منزل وقرابة خمسة ملايين من السكان، مُشِيرَاً إلى أن المرحلة المقبلة ستغطي باقي الفجوة إن شاء الله”.

وَأَكَّد الغامدي أن: “مشاركة القطاع الخاص والمواطنين هامة واستراتيجية في نجاح المشاريع والوصول للأهداف المرجوة”، مُشِيرَاً إلى أن: “المواطن يشارك بشكل غَيْر مُبَاشِرٍ من خلال التوجيه والنقد البناء”.

 

شاهد ايضا

خلال مداهمة محلات العطارة.. «التجارة»: ضبطنا «العسل الملكي» المُسبب لتوقف نبضات القلب

خلال مداهمة محلات العطارة.. «التجارة»: ضبطنا «العسل الملكي» المُسبب لتوقف نبضات القلب

مستشار قانوني لـ«تواصل»: الاعتداء على الممتلكات والكوادر الصحية يتطلب عقوبات صارمة

مستشار قانوني لـ«تواصل»: الاعتداء على الممتلكات والكوادر الصحية يتطلب عقوبات صارمة

خلال 3 شهور.. 372 حالة وفاة في ماريلاند الأمريكية بسبب عقار «أفيوني»

خلال 3 شهور.. 372 حالة وفاة في ماريلاند الأمريكية بسبب عقار «أفيوني»

متحدث «البلدية» عن عربة الأطعمة المتنقلة بالخرج: طبقنا أقصى العقوبات (فيديو)

متحدث «البلدية» عن عربة الأطعمة المتنقلة بالخرج: طبقنا أقصى العقوبات (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>