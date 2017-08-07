 جدة.. افتتاح المرحلة الأولى من كورنيش «وسقة الليث» بمليون و800 ألف ريال (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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جدة.. افتتاح المرحلة الأولى من كورنيش «وسقة الليث» بمليون و800 ألف ريال (صور)

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جدة.. افتتاح المرحلة الأولى من كورنيش «وسقة الليث» بمليون و800 ألف ريال (صور)

تواصل – هاشم الصعب:

اسْتَقْبَلَ رئيس وأعضاء بَلَدِيَّة الشواق وكيل أمين جدة المهندس عمر بن صالح الحميدان، الذي قَامَ بافتتاح المرحلة الأولى من كورنيش الوسقة جنوب محافظة الليث، نيابة عن أمين محافظة جدة، والذي تقدر مساحته 21312 متراً مربعاً، والمساحات الخضراء تقدر بمساحة 11472 متراً مربعاً، وطول ممرات المشاة 550 متراً طولياً.

وأَوْضَحَ ذلك المهندس عبدالله الغيلاني رئيس بَلَدِيَّة الشواق، مُضِيفَاً أن العمل جارٍ بالكورنيش، وبلغ ما تم صرفه على المشروع حتى هذه المرحلة 1800000 ريال مليوناً وثمانمائة ألف ريال.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالشواق عبدالله بن علي الحميري أن المجلس يثمن زيارة الوكيل، ويتطلع لزيارة أمين جدة للوقوف على المشاريع التي تم تنفيذها في نطاق بَلَدِيَّة الشواق.

 

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