باحثون ألمان يكتشفون مفتاحاً دماغياً يحرق الدهون في الجسم

تواصل – وكالات:

اكتشف باحثون من جامعة موناش الألمانية، أن الدماغ يتوفر على مفتاح كيماوي يعمل على حرق الدهون في الجسم.

ووجد الباحثون في دراستهم أنه بعد كل وجبة يتفاعل الدماغ مع الإنْسُولِين المتحرك في الجسم، وترتفع مستويات الإنْسُولِين كلما ارْتَفَعَ مستوى السكر في الدم، وهذا ما يحدث مباشرة بعد تناول الطعام.

ويتسبّب الإنْسُولِين في إِرْسَال إشارات إلى الدماغ لتحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية، وهكذا يمكن أن يستفيد الجسم من طاقة الدهون البنية، كما يشرح الخبراء، بِحَسَبِ “دويتشه فيليه”.

وذكر الباحثون أن هناك بعض الآليات تساعد على استقرار وزن الجسم، فالدماغ يرسل إشارات بعد تناول كل وجبة بأن خلايا تخزين الدهون (الخلايا الشحمية) قد تحوّلت من جديد إلى دهون بيضاء، هكذا يعمل الجسم على حفظ الطاقة. وكلتا العمليتين تمنع من الزيادة المفرطة في الوزن، وتساعد أَيْضَاً على استقرار وزن الجسم.

ويأمل الأطباء الباحثون في أن يتمكنوا من التأثير على المفتاح الكيماوي في الدماغ لأغراض علاجية، وتحسين إمْكَانَات القضاء والتخفيف من الدهون الزائدة في الجسم، خَاصَّة أَنَّ السمنة من العوامل الأساسية في الإِصَابَة بالعديد من الأمْراض في جميع أنحاء العالم، فقد تَسَبَّبَت السمنة، للمرة الأولى في التاريخ الحديث، في انخفاض متوسط العمر المتوقع على المستوى العالمي.