 جندي إيراني يقتل 4 من زملائه ويصيب 8 آخرين | صحيفة تواصل الالكترونية

جندي إيراني يقتل 4 من زملائه ويصيب 8 آخرين

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جندي إيراني يقتل 4 من زملائه ويصيب 8 آخرين

تواصل – وكالات:

فتح جندي إيراني النار على زملائه في ساحة للرماية، جنوبي العاصمة طهران، أمس السبت، فقتل أربعة وأصاب ثمانية بجروح.

ووقع إطلاق النار في بلدة قهرزاك التي تبعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي طهران. وقال الجيش إن إطلاق النار وقع على الأرجح؛ بسبب إما مشكلات نفسية يُعَانِي منها المهاجم، أو دوران مفاجئ للسلاح بطريق الخطأ.

وفي الشهر الماضي قتل جندي إيراني بالرصاص ثلاثة من زملائه في ثكنات ببلدة أبيك على بعد 40 كيلومتراً شمال غربي طهران. وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إنه أصاب ستة آخرين أَيْضَاً قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقال مسؤولون طبيون وقتئذ للوكالة إن الجاني، الذي نجا، أُصِيبَ “باضطراب عقلي” مؤقت.

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