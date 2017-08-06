نجاة 222 حاجاً نيجيرياً بعد اصطدام طائرتهم بسرب من الطيور

تواصل – وكالات:

اضطرت شركة “ميدفيو إيرلاينز” النيجيرية إلى استبدال إحدى الطائرات المخصصة لنقل الحجاج النيجيريين إلى المملكة، بأخرى؛ بعدما تعرضت لحادث بسبب الطيور.

وأشارت وسائل إعلام نيجيرية إلى أن الطائرة من طراز B767 كانت تحمل على متنها 222 حاجاً، بينما كانت على مدرج الطائرات وتَسْتَعِد للإقلاع اصطدمت بسرب من الطيور؛ ما أجبر قائدها على إِلْغَاء الرحلة واستبدال الطائرة، موضحة أنه تم إجلاء الركاب من على متن الطائرة، دون وقوع خسائر، واتخذت إِجْرَاءَات لتوفير طائرة أخرى لنقلهم جواً.

وقالت الشركة في بَيَانٍ لَهَا، إنها أرسلت طاقماً من المهندسين إلى مطار إيلورين؛ للتأكد من عدم وجود أَي مشاكل فنية بالطائرة ومن ثم إعادتها بعد الواقعة التي حدثت ليلة أمس السبت.