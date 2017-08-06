قاضٍ سابق بالقطيف: الإرهابيون «غدة سرطانية» ابتلي بها وطننا الآمن (فيديو)

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وصف القاضي السابق بمحكمة الأَوْقَاف والمواريث بمحافظة القطيف، محمد آل عبيدان، مساء اليوم الأحد، الإرهاب والإرهابيين بـ”غدة سرطانية ابتلي بها وطننا الآمن”.

جاء حديث “آل عبيدان” في مداخلة مع قناة “العَرَبِيّة”؛ تَعْلِيقَاً على إِصْدَار المئات من أَهَالِي القديح في محافظة القطيف بَيَانَاً دعوا فيه الأهالي إلى الوقوف مع الدولة ورجال الأمن ضد الإرهابيين.

واعتبر القاضي السابق، أن المجموعات الإرهابية “حركة دخيلة على هذه الأرض الطيبة، التي لم تعرف هذه الجرائم من قبل”، مُطَالِبَاً الإرهابيين في حي المسورة بالعوامية بتسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية، وعدم حمل السلاح.

وَأَكَّد “آل عبيدان” أن “الإرهاب يخالف المنهج الذي عرفه الناس عن محافظة القطيف وتاريخها، مُنْذُ تأسيس الدولة السعودية، واتباع أسلوب الأمن والأمان والهدوء والاستقرار”.