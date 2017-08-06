 أمانة عسير تغلق عدداً من المطاعم والمحلات لسوء النظافة ووجود «فئران» | صحيفة تواصل الالكترونية

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أمانة عسير تغلق عدداً من المطاعم والمحلات لسوء النظافة ووجود «فئران»

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أمانة عسير تغلق عدداً من المطاعم والمحلات لسوء النظافة ووجود «فئران»

تواصل – عسير:

أكد المهندس أحمد أبو عابد مدير الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، أن الفرق الرقابية رَصَدَت العديد من الملاحظات على بعض المطاعم المتواجدة في حي شمسان والموظفين، والتي ترتب عليها إغلاق بعضها لمخالفات تتعلق بعدم تجديد الترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة والتجهيزات، وسوء النقل والتخزين، والاشتباه بوجود فئران.

وأَضَافَ أبو عابد، أن هذه الحملات ستواصل جهودها وتكثف من جولاتها اليومية، ولن تتوانى في رصد الملاحظات، واستخدام لائحة الجزاءات والغرامات في من يخالف الأنظمة البَلَدِيَّة في هذه الأَنْشِطَة، وحث الجميع على عدم التردد بالاتصال على 940 فِي حَالِ ملاحظة أَي مخالفة أو شكوى.

كما أَغْلَقَت الفرق الرقابية عَدَدَاً من صالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس؛ لتدني سوء النظافة، وعدم وجود شهادات صحية، وسوء التجهيزات، وعدم تجديد الرخصة.

وصادرت الأمانة أكثر من 200 دراجة نارية، وأزالت أكثر من 25 موقعاً لتأجير الدبابات بطريق السودة، وطريق الملك عبدالله، وطريق المطار، بِحَسَبِ ‘‘الرياض‘‘.

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