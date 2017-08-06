جامعة جازان تفتح باب التعاقد مع متعاونين في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة جازان عن رغبتها في التعاقد مع متعاونين ومتعاونات في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والنظرية في مدينة جازان، والمحافظات التابعة لها من حملة الماجستير والدكتوراه (وبعض التخصصات التي يمكن لحملة البكالوريوس التقدم عليها)، ووَفْقَاً لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة (العمل بالساعة) وَفْقَ الشروط أدناه.

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس (والأولوية في التعاون ستكون لحملة الدكتوراه، ثم الماجستير).

3 – لا يقل التقدير عن جيد جِدّاً في أَي درجة علمية حَصَلَ عليها.

4 – أن يكون تخصصه امتداداً للمراحل السابقة (وحدة التخصص).

5 – أن يكون متخرجاً من جامعة سعودية، وفي حالة التخرج من جَامِعَة غير سعودية فيجب أن تكون الشهادة معادلة لدى وزارة التعليم.

6 – ألا يكون قد مضى على التخرج من آخر درجة علمية أكثر من خمس سنوات من تاريخ الإعلان.

7 – القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإِلِكْتُرُونِيّة.

8 – يشترط عدم الارتباط بوظيفة أخرى ويستثنى من ذلك بعض التخصصات الصحية، وحاملي درجة الدكتوراه في التخصصات الأخرى، شريطة موافقة جهة العمل.

ملاحظات:

– 1 التعاقد سيكون فصلياً، ولا يعتبر التعاقد توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.

– 2 لا يحق للمتعاون أو المتعاونة مطالبة جامعة جازان أو أَي من فروعها بالتوظيف؛ جَرَّاءَ الاستفادة من خدمات التعاون.

– 3 ستكون المفاضلة حَسْبَ عِدَّة معايير (منها المعدل التراكمي لآخر درجة علمية، واختبار قدرات الجامعيين والدورات بالتخصص الدقيق، والخبرات التدريسية والدبلوم التربوي والمقابلة الشخصية وغيرها).

– 4 لن يتم النظر في المستندات التي تخالف الشروط المذكورة أعلاه وسيعتبر الطلب ملغياً.

– 5 فِي حَالِ القبول للتعاون يشترط إحضار موافقة رسمية صريحة من جهة العمل لمن يعمل.

فِي حَالِ قبول الطلب سيتم التواصل معكم لإرسال المستندات التالية:

1 – صورة من المؤهلات العلمية.

2 – صورة الهوية الشخصية.

3 – السيرة الذاتية.

4 – شهادات الخبرة إن وجدت.

فعلى من يجد في نفسه الكفاءة في التدريس ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنظمة للتعاون في جامعة جازان تسجيل بياناته على الرابط التالي :

http://www.jazanu.edu.sa/PortalLists/Pages/reg021.aspx