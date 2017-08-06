الخرج.. حملة على عربات الأطعمة المتنقلة بالسيح

تواصل – واس:

حجزت بَلَدِيَّة الخرج إحدى عربات الأطعمة المتنقلة؛ بسبب مخالفات صحية متعددة، وذلك خلال حملة مكثفة اسْتَهْدَفت مُتَابَعَة تطبيق الاشتراطات الصحية الخَاصَّة بعربات الأطعمة المتنقلة في مدينة السيح.

‏وأَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة صحة البيئة رصدت عَدَدَاً من الملاحظات والمخالفات على نشاطات بعض عربات الأطعمة المتنقلة بمدينة السيح، وَتَمَّ التحفظ على إحدى العربات، بعد أن تَمَّ رَصْدُ مقطع وثقه أحد المواطنين يوضح عدداً من المخالفات، ومنها إعداد أطعمة في أماكن غير مرخص لها، واستخدام سكن العمال لإعداد وتجهيز الأغذية، وتداولها بطريقة غير صحية، وتشغيل عمالة غير سعودية، حيث تم سحب العربة وحجزها وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى على مختلف المخالفات المضبوطة.

‏وَشَدَّد المهندس البكيري على أهمية المتابعة الدائمة، والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك سواء في عربات الأغذية المتنقلة، أو في المطاعم والأسْوَاق المختلفة، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

وأهاب رئيس بَلَدِيَّة الخرج بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البَلَدِيَّة، والإبلاغ عن أَي مخالفات صحية، أو نظامية في مدينة السيح، أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدمات بَلَدِيَّة الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.