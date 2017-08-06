تعرَّف على 6 أطعمة غنية بالدهون عليك تناولها يومياً

تواصل – وكالات:

يلجأ الكثير من الراغبين بإِنْقَاص أوزانهم إلى التوقف عن تناول جميع الأطعمة الحَاوِية على الدهون، إلا أن الدهون من العناصر الغذائية التي يَحْتَاجها الجسم بنسبة معينة؛ لذلك يجب أن تركز أَي حمية غذائية على نوع الدهون التي يتناولها الإِنْسَان.

ومن الضروري الحصول على كمية محددة من الدهون المفيدة التي تزود بالطاقة، وتغذي الشعر والْبَشَرَة، وتساعد على امتصاص أنواع معينة من الفيتامينات.

ونقدم لكم فيما يلي مجموعة من الأطعمة الغنية بالدهون المفيدة، والتي يجب تناولها بشكل يومي، بِحَسَبِ ما ورد في موقع “تشيت شيت”:

1 – الأفوكادو: تحتوي نصف حبة من الأفوكادو على 15 جراماً من الدهون، ومنها حوالي 10 جرامات من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ورفع نسبة الكوليسترول المفيد، بِالإِضَافَةِ إلى تزويد الجسم بكمية من الطاقة.

2 – اللوز والمكسرات: تعد المكسرات من الوجبات الغذائية الخفيفة الغنية بالدهون، وأفضلها اللوز الذي يحتوي على أقل عدد من السعرات الحرارية من بينها، ويمكن الحصول على 14 غراماً من الدهون المفيدة من خلال تناول 23 حبة من اللوز، من بينها 9 غرامات من الدهون الأحادية غير المشبعة.

3 – سمك السلمون: يعتبر سمك السلمون واحداً من أشهر أنواع الأسماك الدهنية، في حين أن السردين والتونا والماكريل تقدم جرعة صحية من الدهون للقلب، وتحتوي كمية من سمك السلمون تعادل 85 غراماً حوالي 9 غرامات من الدهون، منها 4 غرامات من الدهون الأحادية غير المشبعة.

4 – الزيتون وزيت الزيتون: يمكن الحصول على 5 غرامات إِضَافِيَّة من الدهون من بينها 3.5 من الدهون الأحادية المشبعة، من خلال إِضَافَة 10 حبات من الزيتون إلى السلطة، كما أن زيت الزيتون يشكل مصدراً أكثر تركيزاً لهذه الدهون، حيث تحتوي ملعقة كبيرة منه على 13 غراماً من الدهون منها 10 غرامات من الدهون الأحادية غير المشبعة.

5 – الكتان والبذور الأخرى: تزود ملعقة واحدة من بذور الكتان الجسم بحوالي 4 غرامات من الدهون، منها غرام واحد من الدهون الأحادية غير المشبعة، كما أنها مصدر مُهِمّ للمواد المضادة للأكسدة التي تحارب الالتهابات، ويمكن الحصول على فوائد مماثلة من خلال تناول بذور السمسم واليقطين وغيرها.

6 – البيض: لا يستغني جسم الإِنْسَان عن البيض الذي يعد مصدراً للبروتينات والفيتامينات ولأنواع عديدة من المعادن، وتحتوي بيضة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 5 غرامات من الدهون، منها 2 غرام تَقْرِيبَاً من الدهون الأحادية غير المشبعة.