 احترس.. 6 عادات شائعة قد تُسبب «العمى» على المدى الطويل | صحيفة تواصل الالكترونية

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احترس.. 6 عادات شائعة قد تُسبب «العمى» على المدى الطويل

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احترس.. 6 عادات شائعة قد تُسبب «العمى» على المدى الطويل

تواصل – وكالات:

تُشكِّل الكثيرُ من العادات اليومية تهديداً للرؤية الصحية، حيث إن العين هي الجزء المهم في جسم الإنسان، فهي المسؤولة عن رؤية الأشياء وتحديد مدى القدرة على القيام بالأشياء.

وأوضح موقع “rebuildyourvision” ست عادات بارزة تسبب العمى على المدى الطويل:

1- شاشات الكمبيوتر: أصبحت أجهزة الكمبيوتر في كل مكان الآن، ومن المستحيل تجنبها سواء في عملك الذي يتطلب التحديق في شاشة الكمبيوتر طوال اليوم، أو كنت طالباً يعمل بالأوراق والبحوث، هذه الساعات الطويلة على الكمبيوتر يمكن أن تؤدي إلى متلازمة الرؤية التي تشمل أعراضها: “رؤية غير واضحة – إجهاد العين – الصداع”.

2- ضوء الهاتف المحمول: الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف المحمول الخاص بك يمكن أن يسبب عدم وضوح الرؤية، وإجهاد وجفاف العين، يمكن تجنبها عن طريق خفض ضوء الشاشة، وزيادة حجم الخط.

ولأن شاشات الكمبيوتر اللوحي والهاتف هي اختراع جديد موثوق به، فإن الأضرار المحتملة على المدى الطويل غير معروفة، ولكن من المؤكد أن الضوء المستخدم في هذه الأجهزة يسبب ضرراً على شبكية العين.

3- ضوء الشمس: الشمس هي المادة الأكثر ضرراً على أي جزء من الجسم، شاملة العينين، عندما تحدق في الشمس هناك احتمالات على إصابة عينيك كذلك، إلا إذا كانت محمية بشكل صحيح، الأشعة فوق البنفسجية تخترق القرنية ويمكن أن تؤدي إلى عدد من الأمراض الضارة، بما في ذلك: “سرطان الجفن – سرطان الملتحمة – إعتام عدسة العين – التهاب القرنية أو حروق القرنية”.

4- العدسات اللاصقة: بمجرد البدء في ارتداء العدسات اللاصقة تصبح جزءاً عادياً من روتينك اليومي، وما لا يعرفه معظم الناس العدسات اللاصقة يمكن أن تؤدي إلى بعض الالتهابات الخطيرة التي قد تؤدى إلى العمى.

ووفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، تساهم عدة عوامل في عدوى العين المرتبطة بالعدسات اللاصقة مثل التهاب القرنية البكتيرية أو الفطرية أو الهربس، عدم تنظيف الأيدي قبل استخدام العدسات، النوم بها.

5- قطرات العين: العديد من قطرات العين ليست مناسبةً للاستخدام العام، حيث إنها تحتوي على مكونات محددة لتخفيف عرض معين، بعض المواد الكيميائية المستخدمة قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي، ما يتسبب في احمرار العين المزمن، وطبيب العيون هو الشخص القادر على تحديد نوع القطرة المناسبة لكل حالة على حدة لتناسب حالة عينك.

6- التدخين: ارتبط التدخين منذ فترة طويلة بأمراض مثل أمراض القلب وسرطان الرئة، ولكن الدراسات الحديثة أظهرت أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر والعمى، ويزداد معه عدد من الأمراض مثل إعتام عدسة العين، متلازمة العين الجافة، هذه الأمراض الخطيرة جداً يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر والعمى إذا استمر الشخص في التدخين، وسوف تزداد سوءاً.

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