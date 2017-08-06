رئيس وزراء اليمن: إيران تسعى للسيطرة على المنافذ الدولية ‏وأهمها «باب المندب»

تواصل – واس:
أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن عاصفتي الحزم وإعادة الأمل أوقفتا التمدد والخطر الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية وجمعتا العرب في كلمة واحدة وموقف واحد.
وثمن “ابن دغر” خلال زيارة قام بها اليوم إلى مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز اليمنية، التضحيات العظيمة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهام ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف.
وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة والتحالف العربي سيضعون حداً لأعمال مليشيات الحوثي وصالح المدعومة من عدو العرب إيران التي أمدت الحوثيين بالأسلحة ومولت حربهم على الشعب اليمني”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا ابن دغر المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية وصدق تجاه طهران، مؤكداً أن إيران تريد أن تزعزع أمن واستقرار العالم العربي والإقليمي والدولي وتسيطر على المنافذ الدولية المهمة وأهمها باب المندب.