رئيس وزراء اليمن: إيران تسعى للسيطرة على المنافذ الدولية ‏وأهمها «باب المندب»

تواصل – واس:

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن عاصفتي الحزم وإعادة الأمل أوقفتا التمدد ‏والخطر الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية وجمعتا العرب في كلمة واحدة وموقف ‏واحد.‏

وثمن “ابن دغر” خلال زيارة قام بها اليوم إلى مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز اليمنية، ‏التضحيات العظيمة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهام ومشاركة ‏فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف.‏

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة والتحالف العربي سيضعون حداً لأعمال مليشيات ‏الحوثي وصالح المدعومة من عدو العرب إيران التي أمدت الحوثيين بالأسلحة ومولت حربهم ‏على الشعب اليمني”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

ودعا ابن دغر المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية وصدق تجاه طهران، مؤكداً أن إيران تريد ‏أن تزعزع أمن واستقرار العالم العربي والإقليمي والدولي وتسيطر على المنافذ الدولية المهمة ‏وأهمها باب المندب.‏