وفاة العلّامة المحدث المغربي الشيخ عبد الله التليدي

تواصل – الرياض

توفي أمس السبت الشيخُ المحدث عبدالله التليدي، وترك وراءه ميراثاً من العلم تجاوز الثلاثين مؤلفاً.

والشيخ “التليدي”، هو أبو الفتوح وأبو محمد عبدالله بن عبدالقادر التليدى بن محمد بن أحمد بن عبدالسلام التليدي.

ولِدَ في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وقبل سيطرة إسبانيا على الشمال المغربي بنصف سنة، وذلك سنة 1926 الموافق 1347هجرية، من أسرة متواضعة بقرية الصاف من قبيلة بني كرفط.

وقد ترجم الشيخ التليدي لحياته في كتاب سماه “ذكريات من حياتي”، صدر عن دار القلم بدمشق سنة 1425هجرية، وترجم له حسن أشبوكي في كتاب سماه “عبدالله التليدي العلامة المربي والمحدث الأثري”، صدر أيضاً عن دار القلم بدمشق سنة 1425 هجرية.

ومن مؤلفاته:

1- تهذيب جامع الترمذي.

2- تهذيب الخصائص الكبرى

3- جواهر البحار بصحاح الأحاديث القصار

4- إتمام المنة بشرح منهاج الجنة في فقه السنة

5- دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون

6- تهذيب الشفا

7- الجواهر واللآلئ المصنوعة بتفسير كتاب الله بالأحاديث الصحيحة المرفوعة

8- نصب الموائد في الفتاوى والنوادر والفوائد

9- أسباب هلاك الأمم

10- المبشرون بالجنة

11- الأنوار الباهرة في فضائل الذِّرية الطاهرة

12- فضائل الصحابة في القرآن والسنة وموقف الشيعة منهم

13- تهذيب الاستنفار في غزو التشبه بالكفار

14- القدس وكيف احتله الصهاينة؟

15- المرأة المتبرِّجة وأثرها السيئ في الأمة

16- أهل السنة والشيعة بين الاعتدال والغلو

17- بداية الوصول بلُبِّ الأمهات والأصول

18- استمطار الرحمات بإحياء السنن المهجورات

19- كتاب نزل الأبرار بتكفير ما تقدم من الذنوب وما تأخر

20- دار الأفراح والحبور والنعيم وسكانها في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.