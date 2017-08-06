معارض بلوشي: إيران ستكون بمأزق إذا صُنف الحرس الثوري «إرهابيًا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نبَّه المعارض السياسي البلوشستاني، ناصر بليدي، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى امتلاك إيران ما أسماها “أساليب ملتوية” ستستخدمها للتحايل عليهم في حال تم تصنيف “الحرس الثوري” منظمة إرهابية.

جاء حديث “بليدي” في مقابلة مع قناة “الإخبارية”؛ تعليقاً على مقترح مشروع تدرسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف لإدراج “الحرس الثوري الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضاف المعارض البلوشستاني: أن “الإدارة الأمريكية إذا أرادت الضغط على النظام الإيراني أكثر، فيجب عليها إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية”، مطالباً إياها بإنجاز هذه الخطوة بشكلٍ سريع.