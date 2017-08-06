 تحذير من هيئة المواصفات : تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل .. خطر جداً | صحيفة تواصل الالكترونية

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«هيئة المواصفات»: تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل خطر جداً.. ولكن!

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«هيئة المواصفات»: تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل خطر جداً.. ولكن!

تواصل – الرياض:

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة، أن تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل، من الأمور الخطيرة، إلا أن الخزانات مصممة بحيث يوجد فراغ مناسب مع قدرتها على التخلص من الأبخرة فضلاً عن تحمّلها للحرارة الشديدة.

وقالت “هيئة المواصفات” في تحذيرها: “تشترط اللائحة الفنية السعودية أن يكون الخزان مصمماً بحيث يوجد به حيز فارغ بمعدل 2.5% من سعته، لذا لا يمكن تعبئة خزان وقود السيارة بكامل سعته فعلياً”.

وطالبت “المقاييس” بتعبئة خزان وقود المركبة بالحد المسموح به في المواصفات القياسية، حتى لا يُشكل خطراً بإذن الله”.

 

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