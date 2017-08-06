 بالفيديو.. أستاذ فقه بالمعهد العالي للقضاء يوضح الحكم الشرعي لـ«سَب الحَرِّ» | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. أستاذ فقه بالمعهد العالي للقضاء يوضح الحكم الشرعي لـ«سَب الحَرِّ»

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تواصل – فريق التحرير:

أفتى الدكتور عبدالله السلمي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، بحُرمة “سَبِّ الحَرّ”، مؤكداً أنه سبّ لله سبحانه وتعالى، لأنه جزءٌ مِن “سَب الدهْر”.

وقال “السلمي” خلال لقاء على برنامج “الجواب الكافي” بقناة المجد الفضائية: “أحياناً يسبُّ الإنسانُ الحرَّ بسبب أنه يتضايق منه، ولكن عليه أن يعلم أن سَبَّ الحَرِّ هذا نوع من سب الدهر وهو سبّ للفاعل الله سبحانه وتعالى”.

وأضاف: أن “سب الحر هو سبٌ للشمس التي هي من مخلوقات الله، فكأن ذلك سب لقَدر الله وفعله بعباده”، مستشهداً بالحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: “يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر”.

وأوضح “السلمي” أن “شدة الحر التي نعاني منها هي من فيح جهنم”، ناصحاً بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) “إذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاة”، وتساءل في الوقت نفسه: إذا كان الإنسان لا يتحمل حرَّ الدنيا، فماذا سيفعل يوم تقترب الشمس من الرؤس؟!

 

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١ تعليق

  1. هناك اشارة في القران ان هناك ثياب تقي الحر وهي الى الان لم تصل اليها الحضارة البشرية بعد اتمنى تفعيل مشروع بحثي لها …

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