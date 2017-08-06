«الصحة» تَكُف يَد ٥٧ كادراً طبياً بالرياض يعملون بمؤهلات مزوّرة

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أعلنت وزارة الصحة عن كَف إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص يَد ٥٧ كادراً طبياً يعملون في منشآت طبية خاصة بسبب تزوير مؤهلاتهم.

وبيّنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، أن لديها مخاطبات بشكل مستمر مع الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية وهي الجهة المعنية، للكشف فوراً عن أي مؤهلات أو شهادات مزيفّة يجري ضبطها، ومن ثم تحديد المنشأة التي يعمل بها الكادر وإيقافه حالاً عن ممارسة أي نشاط طبي.

وأكدت “صحة الرياض” حرصها على تطبيق النظام بشكل واضح وفوري في هذه الحالات؛ حفاظاً على سلامة مرتادي تلك المنشآت الطبية من أي ضرر.