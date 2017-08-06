 معمل متكامل للتزييف.. ضبط صومالي بالرياض يزوِّر العملات والإقامات وجوازات السفر (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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معمل متكامل للتزييف.. ضبط صومالي بالرياض يزوِّر العملات والإقامات وجوازات السفر (صور)

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معمل متكامل للتزييف.. ضبط صومالي بالرياض يزوِّر العملات والإقامات وجوازات السفر (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض ضبط أحد الأشخاص من الجنسية الصومالية (لا يحمل أوراقاً ثبوتية) بعد توفر معلومات عن قيامه بتزييف العملة السعودية والوثائق الرسمية ويتخذ من شقة يسكنها بأحد أحياء وسط العاصمة الرياض مقراً له.

وقال الناطق الإعلامي، إنه تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة ووضع المتهم تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود -بفضل من الله تعالى- عن ضبطه والسيطرة عليه في كمين محكم.

وأضاف: عثر بحوزته على أوراق نقدية مزيفة من عدة فئات، كما ضبط بحوزته مجموعة أوراق مزيفة جاهزة للقص والتصريف، وعدد (22) إقامة مزيفة وعدد (27) كرت إقامة جاهز للتزييف وعدد (3) بطاقات إقامة نازحين مزيفة وعدد (4) جوازات سفر مزورة، ومعمل متكامل للتزييف والتزوير.

وبسماع أقوال المتهم أقر بما نُسب إليه، فتم التحفظ عليه وتسليمه لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص نظاماً.

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١ تعليق

  1. وفق الله رجال امننا المخلصين لكل خير فهم سندنا بعد الله في الكشف عن العابثين بالوطن ممن لم يحترموا الوطن والعيش فيه وما قدم لهم من تسهيلات للعيش الكريم الا انهم يصرون على العيش بالطرق الملتوية فنشد على ايدي رجال امننا تنفيذا لامر ولي الامر حفظه الله وحفاظا على وطننا وطن الاجيال القادمة …شكرا للجميع

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