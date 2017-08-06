الحكومة اليمنية: قرار الانقلابيين مرهون ‏بيد إيران

تواصل – واس:

أكدت الحكومة اليمنية أن الميليشيا الانقلابية في ‏البلاد أصبح ‏قرارها مرهوناً بيد داعميها في إيران، متعهدة بعدم التخلي عن الشعب اليمني ‏وتركه فريسة لنزوات أدوات طهران ‏التخريبية.‏

وجددت الحكومة في اجتماعها الدوري الليلة ‏الماضية في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء اليمني أحمد ‏عبيد بن دغر، عزمها المضي قدماً وبدعم من التحالف ‏العربي على استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة ‏الدولة في حال استمر الانقلابيون على موقفهم ‏الرافض للحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق ‏عليها محلياً ودولياً.

‏ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية فقد أعادت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس ‏الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات ‏الدولية ‏بالضغط الجاد على الميليشيا الانقلابية ‏لإرسال جميع الإيرادات التي تستحوذ عليها إلى ‏البنك ‏المركزي اليمني في عدن حتى تفي بكل ‏التزاماتها تجاه الشعب اليمني.

ولفتت الحكومة الانتباه ‏إلى استمرار الميليشيات في استخدام الإيرادات ‏لتمويل حربها ضد اليمن واليمنيين، وتعهدت في موضوع آخر بالاستمرار في ‏عملياتها الحربية ضد تنظيم القاعدة في البلاد.‏