 «أديل» تُعيّن 100 طيار وتستعد لإطلاق رحلاتها الداخلية «التنافسية» في هذا التاريخ | صحيفة تواصل الالكترونية

«أديل» تُعيّن 100 طيار وتستعد لإطلاق رحلاتها الداخلية «التنافسية» في هذا التاريخ

0
«أديل» تُعيّن 100 طيار وتستعد لإطلاق رحلاتها الداخلية «التنافسية» في هذا التاريخ

تواصل ــ الرياض

كشف مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة المهندس عبدالرحمن الطيب استعداد شركة طيران «أديل» لنقل الركاب لإطلاق أولى رحلاتها في اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنها ستطلق في هذا اليوم 8 طائرات لمطارات البلاد الداخلية.

ووفقاً لـ “عكاظ” فإن “أديل” ستقوم بتعيين 100 طيار بعد ستة أشهر، إضافة إلى الـ100 طيار الذين عُينوا خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي 2017.

وحول إطلاق «أديل» قال الطيب: «أسعار التذاكر ستكون منافسة لجميع شركات الطيران العاملة في الرحلات الداخلية؛ لتقديم خدمات مميزة حسب رغبات المسافرين»، لافتا إلى وجود زيادة في أعداد الطائرات لتصبح 30 طائرة في عام 2020، وأكثر من 54 طائرة في عام 2030.

شاهد ايضا

«رمزي آل جمال» و«علي آل زايد» المطلوبان ضمن قائمة 23 بالعوامية يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية طواعية

«رمزي آل جمال» و«علي آل زايد» المطلوبان ضمن قائمة 23 بالعوامية يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية طواعية

في ساحة القصاص برنية.. «السبيعي» يعلن التنازل عن قاتل ابنه «ابتغاء وجه الله»

في ساحة القصاص برنية.. «السبيعي» يعلن التنازل عن قاتل ابنه «ابتغاء وجه الله»

سار: تشغيل قطار الحرمين خلال 4 أشهر.. وهذه هي خططنا القادمة

سار: تشغيل قطار الحرمين خلال 4 أشهر.. وهذه هي خططنا القادمة

انفراجة في أزمة المساهمات العقارية المتعثرة

انفراجة في أزمة المساهمات العقارية المتعثرة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>