 في ساحة القصاص برنية .. «السبيعي» يعلن التنازل عن تنفيذ الحكم بقاتل ابنه  «ابتغاء وجه الله» | صحيفة تواصل الالكترونية

في ساحة القصاص برنية.. «السبيعي» يعلن التنازل عن قاتل ابنه «ابتغاء وجه الله»

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في ساحة القصاص برنية.. «السبيعي» يعلن التنازل عن قاتل ابنه «ابتغاء وجه الله»

تواصل – الرياض:

أعلن مواطن سعودي، صباح اليوم، في ساحة القصاص برنية بمنطقة مكة المكرمة، تنازله عن القصاص من قاتل ابنه، قُبيل تنفيذ حكم القصاص بدقائق.

وكانت الجهات المختصة أحضرت الشاب شبيب بن فيصل السبيعي، إلى ساحة القصاص في رنية، لتنفيذ حكم القصاص فيه، فإذا بوالد القتيل ثواب بن عبدالله السبيعي، يخرج على الملأ ويعلن تنازله عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله، وسط تكبير العشرات الذين حضروا تنفيذ حكم القصاص.

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١ تعليق

  1. جزاه الله خير الجزاء وما فعله الشيخ ثواب واولاده من تنازل لهم بإذن الله اجر عظيم وكأنهم احيوا الناس جميعا

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