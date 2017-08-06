احذر الثلج ومعجون الأسنان.. إليك طريقة الإسعافات الأولية للحروق المنزلية

تواصل – وكالات:

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي المصري للبحوث سابقًا، إن التعرض للحروق في المنزل سواء للأطفال أو الكبار لابد أن يتبعه عدد من الإجراءات السريعة والإسعافات حتى لا تترك آثارًا على الجلد .

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية أن من أبرز الإجراءات الوقائية تتمثل فيما يلي:

1 – وضع المياه على الجلد من “الحنفية” في أقصى تيار لها وتركها على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة.

2- استخدام قطعة من القطن لتنشيف الجلد.

3 – استخدام كريم الحروق المستخلص من نبات السمسم وزيت الصبار.

وأشار الدكتور “هاني”، إلى أن الحروق المنزلية عادة ما يكون سببها هو سقوط المياه الساخنة أو الشوربة أو الشاي الساخن، مشددًا على ضرورة ابتعاد الأطفال تمامًا عن هذه الوسائل خاصة في المطبخ أو أثناء تناول الشاي بين الأبوين.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن وضع الثلج على الجلد ومعجون الأسنان من أكثر العناصر التي تسبب تشوهات الجلد، ولابد من الابتعاد عنها تمامًا، كما لفت إلى أنه في حالة الحروق الشديدة لابد من اتباع التعليمات المشار إليها سريعًا ثم التوجه مباشرة إلى المستشفى.