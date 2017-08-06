الشرطة الأمريكية تعلن العثور على الفتاة السعودية المختفية منذ 3 أيام

تواصل – خاص:

بعد اختفاء دام ثلاثة أيام في ظروف غامضة، أعلنت شرطة مدينة أورلاندو التابعة لولاية فلوريدا، صباح اليوم الأحد، العثور على الفتاة السعودية “لنا أبو الجدايل 16 عاما”.

وحسبما أعلنت شرطة مدينة أورلاندو التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية، فقد تم العثور صباح اليوم الأحد على الفتاة السعودية دون أن تذكر الشرطة تفاصيل أخرى.

وقالت في بيان مقتضب إن التقارير الأمنية تفيد بالعثور على “لانا”، معبرةً عن شكرها لجميع من ساهم في العثور عليها.

ونقلت صحيفة “أورلاندو سنتينل” الأمريكية، عن مكتب مأمور مقاطعة “أورانج” في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا أنه تم العثور على الفتاة السعودية المفقودة.

وقالت الصحيفة أن “لنا هاني أبو الجدايل” التي تم الإعلان عن فقدانها مساء الخميس الماضي، وشوهدت آخر مرة وهي تغادر مولاً في حوالي التاسعة مساء تم العثور عليها.

وكانت الشرطة أعلنت أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً، كانت تقضي العطلة الصيفية مع عائلتها في أورلاندو، وأنها شُوهدت لآخر مرة بمفردها وهي تغادر أحد المولات بالمدينة، قبل أن تتوارى عن الأنظار منذ يوم الأربعاء الماضي.