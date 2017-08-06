 أمريكي يطلق النار على حيوان المدرع فارتدت الرصاصة إلى وجهه | صحيفة تواصل الالكترونية

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أمريكي يطلق النار على حيوان المدرع فارتدت الرصاصة إلى وجهه

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أمريكي يطلق النار على حيوان المدرع فارتدت الرصاصة إلى وجهه

تواصل – وكالات:

ذكرت الشرطة الأمريكية أن رجلاً أمريكياً من ولاية تكساس تعرّض، الخميس الماضي، إلى جروح خطيرة في الوجه، بعد أن أطلق النار على حيوان المدرع من مسدسه، وارتدت الرصاصة من درع الحيوان القاسي إلى وجهه.

وأوضحت الشرطة مقاطعة كاس لاري روي أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، خرج من منزله في ماريتا جنوب غرب تيسكاركانا، بعد أن رصد حيوان المدرع في ممتلكاته، وسارع إلى إطلاق النار عليه، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

وقالت زوجة الرجل: “إنها كانت في المنزل، فسارع زوجها إلى حمل مسدسه، وأطلق النار 3 مرات باتجاه الحيوان. ويبدو أن رصاصة واحدة على الأقل ارتدّت من قشرة المدرع القاسية، ثم أصابت وجه الرجل”.

وفي الوقت الذي تم نقل الرجل جواً إلى المستشفى، وهو يعاني من جراح خطيرة في وجهه، لا يعرف بعد ماذا حلّ بحيوان المدرع، وتقول الشرطة إنها لم تعثر عليه بعد الحادثة.

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