بالتعاون مع جامعة «جورج واشنطن».. جامعة طيبة تطلق برنامج للدكتوراه

تواصل – واس:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة طيبة عن فتح باب القبول في برنامج (الدكتوراه) للعام الجامعي 1438 /1439هـ، في تخصص الإدارة والقيادة التربوية المقدم لأول مرة في المملكة من كلية التربية بالجامعة بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية للطلاب والطالبات.

وأوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن برنامج الدكتوراه المشترك بين جامعة طيبة وجامعة جورج واشنطن الأمريكية تم العمل عليه منذ العام 2009م وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وأشار إلى أن شروط القبول تلزم المتقدم أن يكون حاص ًلا على الماجستير من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، كما ُتعطى أولوية للمتقدم لحاملي شهادة الماجستير في التربية تخصص الإدارة والقيادة التربوية، ويمكن قبول المتقدمين من تخصصات أخرى، حسب رؤية القسم، وكذلك إحضار موافقة مرجع المتقدم على التفرغ التام إذا كان المتقدم موظفًا، وتحقيق النتائج المطلوبة في اختبار اللغة الإنجليزية وكذلك اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي يجريها القسم، إضافة إلى توافر عدد من الشروط الموجودة على موقع القبول بعمادة الدراسات العليا على الشبكة العنكبوتية.

وحول المستندات المطلوبة أثناء التقديم، قال الدكتور السراني إن المتطلبات صور من الهوية الوطنية أو سجل العائلة، ووثيقة التخرج للبكالوريوس والماجستير، والسجل الأكاديمي (كشف الدرجات) للبكالوريوس والماجستير، وموافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، والتوصيات العلمية، ونتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، ونتيجة اختبار اللغة الانجليزية (التوفل أو ما يعادلها).

من جهته قال عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة الدكتور سامي القليطي ‘‘إنه على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني http://www.taibahu.edu.s‘‘ مبينا أنه سيتم استقبال الطلبات اعتبارًا من غد الأحد الموافق 14/ 1438/11هـ حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 21 /1438/11هـ حسب تقويم أم القرى.

وذكر الدكتور القليطي، أن تحميل المستندات سيكون عبر الموقع الإلكتروني من قبل كل طالب وطالبة، وأن العمادة لن تقبل أي ملف مناولة، حيث سيتم تحويل جميع الملفات للكليات إلكترونيًا.