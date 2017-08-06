سفير المملكة بالسودان: خدمة الحجاج واجب دأبنا عليه

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان، علي بن حسن جعفر أن خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من تأدية المناسك بسهولة ويسر، واجب دأبت عليه المملكة العربية السعودية على مر العصور.

وأوضح في تصريح له أمس السبت، أن سفارات المملكة العربية السعودية لدى جميع أنحاء العالم تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة، مشيرًا إلى أن تأمين خدمات الحجاج المتمثلة في المقار والطعام والمواصلات والخدمات مستمرة حتى يكتمل نسك الحجاج.

ووصف أداء إدارة الحج والعمرة في السودان بالعمل المرتب والمنسق حيث يعتمد على التقنيات الحديثة في التقديم للحج مرورًا بالاختيار وتسديد الرسوم بما يختصر الجهد والوقت.

وأبان، أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام.