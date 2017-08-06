أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأهل الشهيد «الهروبي»

تواصل – جازان:

نقل أمير منطقة جازان، بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول علي بن أحمد هروبي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن.

وأعرب سموه، خلال زيارته لمنزل والد الشهيد في محافظة هروب بمنطقة جازان، مساء السبت، عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد فداء لدينه ووطنه، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته بحسب ‘‘المدينة‘‘.

بدورهم، عبر والد وذوو الشهيد الهروبي، عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مثمنين حرص القيادة على الوقوف معهم في مصابهم والاهتمام الدائم بأبنائهم المواطنين في كل مكان، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.