بعد مناشدة والدته.. المملكة تفرج عن هندي متهم بالاختلاس

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وصل الشاب الهندي محمد منصور حسين إلى مسقط رأسه في حيدر أباد الجمعة 4 اغسطس2017، بعد الإفراج عنه لحسن السلوك.

وكان الشاب الهندي يعمل مندوب مبيعات وتعرض للسرقة أثناء توجهه إلى البنك لإيداع مبلغ مالي لحساب الشركة فاعترضه شخصان وسرقا المال الذي كان في حوزته، فتوجه مباشرة الى الشرطة وحرر محضرًا بالواقعة في يناير 2017؛ لكن الشركة اتهمته بسرقة المال فصدر بحقه حكم بالسجن سنة و300 جلدة.

منصور حسين الذي عاد إلى موطنه بعد الإفراج عنه قال ‘‘إنه بريء وإن الاتهامات التي صدرت بحقه كانت ظالمة‘‘ وأضاف أنه تم الإفراج عنه وإسقاط عقوبة الجلد بسبب حسن السلوك، مشيرًا إلى أنه ينوى مقاضاة الشركة التي كان يعمل بها واتهمته بهذه الاتهامات.

وحث حكومة الهند على التدخل ومساعدته في مقاضاة الشركة للحصول على تعويض قائلا، لأنني اُتهمت زورًا ولم أحصل على أي تعويضات.

وكانت السفارة الهندية في الرياض، قدمت التماسًا بالرأفة للحكومة السعودية للإفراج عن الشاب الهندي الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، الخميس (12 يناير 2017)، ‘‘إن السفارة أبلغت والدة الشاب الهندي محمد منصور حسين (32 عامًا) بأن مناشدتها الرأفة مع ابنها والتي أرسلتها إلى السفارة الهندية تم تحويلها للسلطات السعودية مع خطاب دعم للنظر في الموضوع‘‘.

جاء ذلك بعد مناشدة من والدة الشاب منصور حسين، التي قالت ‘‘إن ابنها بريء، وإنه تعرض لسرقة أموال الشركة بالإكراه التي كان يحملها في طريقه للبنك، وعندما توجه لقسم الشرطة لعمل محضر تم القبض عليه وتحويله للمحاكمة واتهامه بسرقة أموال الشركة‘‘.