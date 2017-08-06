بـ120 مليار ريال.. مشروعات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمملكة

ومن المنتظر أن تؤدي المنظومة إلى تغطية مناطق المملكة لمواكبة نمو الطلب على مياه الشرب من 87% حاليًا إلى 92%، حيث تركز على تنفيذ خطوط رئيسة للمياه، وشبكات توزيع ووصلات منزلية داخل المدن.

ويتوقع أن تولد تلك المبادرة أكثر من 2830 فرصة عمل للمواطنين، كما ينتظر أن توفر فرصًا استثمارية للموردين المحليين للمواد المطلوبة للأعمال المدنية؛ مثل: أنابيب النقل، والمعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في محطات معالجة المياه.

من جانبٍ آخر، ينتظر أن ترفع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي نسبة التغطية بهذه الخدمات إلى 65 % من المناطق العمرانية في المملكة، من نحو 60 % حاليًا، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56,7 مليار ريال، وذلك في مسعى لمواكبة النمو السكاني والعمراني، من خلال زيادة شبكات الصرف الصحي، ورفع مستوى المحافظة على البيئة، والتخلص البيئي الآمن، ما سيوفر خدمات الصرف الصحي لنحو 3 .7 مليون نسمة إضافية على مستوى المملكة.