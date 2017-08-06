رئيس حزب الأمة السوداني يتبرأ من التحريض ضد المملكة.. ومدير مكتبه يرد على الاتهامات

تواصل – فريق التحرير:

تبرأ الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني من الاتهامات التي تم تداولها بشأن تحريضه ضد مشاركة السودان في عملية عاصفة الحزم.

وأصدر المهدي بيانًا، مساء السبت (5 أغسطس 2017)؛ للرد على اتهامه بالتحريض ضد المملكة، وذلك بعد لقاء جمعه مع السفير القطري في الخرطوم.

وقال مدير مكتب المهدي، إبراهيم علي في البيان ‘‘إن الصادق المهدي وحزب الأمة القومي ليسا بإخوانيين، بل هما وكيان الأنصار من ضحايا جماعة الإخوان المسلمين، لاستيلائهم على السلطة وانقلابهم عليها عام 1989م‘‘.

وأوضح أن المهدي درج على مقابلة السلك الدبلوماسي المعتمد في السودان في إطار التواصل السياسي والاجتماعي وتبادل الأفكار والآراء البناءة بعيدًا عن المجاملة والموالاة، وفقًا لـ”سودان تريبيون”.

وذكر أن المهدي ظل يدعو إلى تجاوز الأزمة الخليجية في إطار الأسرة الدولية وبعيدًا عن المواجهة والتدويل وله أطروحة أعلنت وأخرى ستطرح قريبًا تؤكد معاني الإصلاح بعيدًا عن معاني الاستقطاب والاستقطاب المضاد.

واتهمت مصادر مطلعة رئيس حزب الأمة، المحسوب من البعض على الإخوان المسلمين في السودان، الصادق المهدي، بالتحريض ضد مشاركة السودان في تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد اتفاقه مع السفير القطري في الخرطوم، على دعم السلطات في الدوحة وقبول موقفها.

وأضافت المصادر أن سفير قطر في الخرطوم والصادق المهدي يتفقان على تأليب الرأي العام في السودان ضد السعودية، من خلال توظيف علاقاته في جنوب السودان وإريتريا.