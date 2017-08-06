«العمل» تكشف حقيقة زيادة الرسوم المُحَصلة من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ‘‘إنه لا صحة للحديث الذي تم تداوله حول زيادة رسوم رخص العمل التي يتم تحصيلها سنوياً من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص‘‘.

وأكدت الوزارة، إنه في حال وجود أي قرار لزيادة رسوم رخص العمل سيتم الإعلان عنه عبر الطرق الرسمية المعروفة.

وكانت وزارة العمل قد بدأت في محرم 1434هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.