 في أقل من 24 ساعة.. القبض على صاحبة جريمة الفجر «قاتلة زوجها» في محايل عسير | صحيفة تواصل الالكترونية

في أقل من 24 ساعة.. القبض على صاحبة جريمة الفجر «قاتلة زوجها» في محايل عسير

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في أقل من 24 ساعة.. القبض على صاحبة جريمة الفجر «قاتلة زوجها» في محايل عسير

تواصل – فريق التحرير:

في أقل من 24 ساعة، تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على قاتلة زوجها، حيث أعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد دباش، أنه تم القبض على المتهمة، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول القضية، مبينةً أن الجانية يمنية الجنسية، وأن المجني عليه تزوج بها حديثاً، وكان يتردد على الجهات المعنية لتوثيق عقد النكاح بها.

وأوضحت أن المواطن يدعى “على بن عبده معدي” (56 عاماً)، وتقاعد مؤخراً بعد أن أمضى 37 عاماً بالحقل التعليمي، وكان يعمل رئيساً سابقاً لقسم تعليم الكبار بمحايل عسير، وكان قد كُلّف بالإشراف على التربية الخاصة عام 1420هـ، وكلف منسقاً وعضواً للمنتدى الوطني للتعلم للجميع 1427هـ.

يذكر أن قسم العناية المركزة بمستشفى محايل عسير العام، استقبل فجر اليوم السبت مواطنا به طعنات في رقبته، وقال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ‘‘إن زوجته هي من قتلته‘‘ حيث باشرت الجهات الأمنية الحادث وشرعت في التحقيق لكشف ملابساته.

 

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