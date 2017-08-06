زامبيا تخطط لتصدير عشرات الآلاف من الماشية للمملكة شهريا

تواصل – سامر محمد:

تخطط زامبيا لتصدير 70 ألفا من الماشية للسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة الوطنية الزامبية.

ونقلت عن مسؤول زامبي، أن مسؤولين من المملكة سيصلون زامبيا لفحص البيئة التي تتواجد فيها الماعز والأغنام، وأضاف أن زامبيا ستجمع 13 مليون كواشا زامبي من تصدير الماشية.

وذكر المسؤول الزامبي أن المملكة تريد استيراد 70 ألفا من الأغنام والماعز شهريا، وهي فرصة للمربين الصغار في زامبيا لاغتنام الفرصة وتوسيع نطاق تربيتهم للماشية نظرا للطلب المرتفع عليها.

وتحدث وزير الثروة الحيوانية والسمكية في زامبيا عن أن أعداد الماعز تتجاوز 4 ملايين في حين أن أعداد الأغنام تصل إلى 150 ألفا.