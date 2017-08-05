وزير يمني: 11 ألف قتيل على يد الحوثيين منهم ألف طفل

تواصل – واس:

قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر ‘‘إن عدد القتلى على يد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، منذ بداية الانقلاب على السلطة الشرعية تجاوز 11 ألف شخص‘‘.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن عسكر قوله ‘‘إن أعداد القتلى منذ بداية الانقلاب بلغ 11 ألفاً و251 شخصًا، بينهم 1080 طفلًا و684 امرأة‘‘.

وأشار إلى أن وزارته سجلت عام 2017 مقتل أكثر من 500 مدني، بينهم أطفال ونساء، إضافةً إلى مقتل 8 إعلاميين.

وعن حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري، منذ بداية الانقلاب، أضاف الوزير اليمني أنها بلغت 18 ألف و734 حالة.